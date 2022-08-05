Россия пытается остановить поставки оружия в Украину ракетными обстрелами или дезинформацией о злоупотреблении им, но украинские власти не позволят этим усилиям увенчаться успехом.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Твиттере, сообщает Укринформ.

«Россия знает, что ее агрессия потерпит большой провал, если продолжатся поставки оружия в Украину. Задача номер один для России — остановить поставки — либо ракетными ударами по логистике, либо дезинформацией о вероятном злоупотреблении оружием в Украине. Мы не позволим ни одному из этих усилий увенчаться успехом», – отметил глава украинской дипломатии.

Как сообщалось, 21 июля в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что Россия распространяет фейковые новости о якобы нецелевом использовании предоставленного Украине партнерами оружия, чтобы сорвать его поставки.