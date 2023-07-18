Россия является «гораздо более хрупкой», чем в стране-агрессоре хотят признать, и победа Украины в войне является вполне возможной. Как пишет Sky News, такое мнение на конференции Института глобальных изменений Тони Блэра в Лондоне озвучил Бен Уоллес, который покидает пост министра обороны Великобритании.

«Я считаю, что [войну в Украине] можно выиграть. Я считаю, что Россия гораздо более хрупкая, чем хотят признать россияне… Раскол в иерархии российской армии вполне реален, количество потерь ужасное», – отметил он.

Североатлантический альянс, по мнению Уоллеса, все же продемонстрировал свою способность сдерживать Россию от нападения.

«Все более агрессивный президент Путин с его постоянными угрозами красными линиями, которые потом обычно тают, не решался приближаться к НАТО. Россия очень, очень осторожно относилась к территории НАТО. Мы не видели нападений на такие территории, как Эстония или Латвия. Они были абсолютно внимательны к НАТО. Они были очень, очень осторожны, чтобы убедиться, что они не провоцируют. Можно утверждать, что альянс сам по себе функционирует. Сдерживающий фактор статьи 45 [часть Устава НАТО, которая допускает «срочные военные действия», если государствам-членам угрожает] выполняет функции», – сказал он.

В то же время он признал, что Альянс переживал годы стагнации, и война в Украине «оживила» его.

«После 1991 года НАТО просто пребывало в застое… Большая часть населения Европы была бы удивлена тому, что НАТО является ядерным альянсом. Они просто забыли об этом говорить», – отметил Уоллес. (УНИАН)