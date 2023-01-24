Посольство Украины не исключает эвакуацию граждан Украины из Грузии.

Как сообщает грузинское бюро #, об этом в интервью украинскому изданию «Европейская правда» сказал временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов.

По его словам, в случае, если Грузия и Россия возобновят прямое авиасообщение и начнется массовый приезд из России, то в целях безопасности не исключается эвакуация украинцев из Грузии.

«В случае восстановления прямого авиасообщения и увеличения реальных рисков безопасности, посольство не исключает возможность обращения к международным организациям и международным партнерам для обсуждения вопроса по содействию массовой эвакуации граждан Украины из Грузии», — сказал М.Касьянов в интервью украинскому изданию.