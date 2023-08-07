Украине удалось свести Запад и не Запад, в данном случае Глобальный Юг на одной площадке – в Саудовской Аравии. Поговорить о преступлениях России собрались 42 страны, включая даже Индию и … к ужасу Кремля – Китай. МИД РФ назвало «нонсенсом» попытки урегулировать «конфликт на Украине» без участия Москвы.

Все 40 стран были едины во мнении: Россия должна освободить оккупированные территории и завершить войну, или ее продолжат принуждать.

Численность и состав участников саммита говорят о чрезвычайной заинтересованности в установлении устойчивого и прочного мира.

Целью мероприятия была попытка объединить страны Глобального Юга (Индию, Бразилию и ЮАР) с европейскими странами и США вокруг мирного плана по Украине, прояснить для сохраняющих нейтралитет стран позицию Украины. До последнего дня сохранялась интрига – пришлет ли Китай, который является последней надеждой Путина, своего представителя? Пекин отправил в Джидду спецпредставителя по делам Евразии Ли Хуэя.

Темой саммита, естественно, была украинская формула мира. Но главная интрига заключалась в том, насколько представители Украины будут привержены ей, будет ли оказано давление на украинскую сторону со стороны участников переговоров для смягчения ее позиции. И, конечно, насколько конструктивен будет Китай?

Глава украинской делегации, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил по итогам переговоров — разговор между представителями стран был открытым и честным. «Мы имели очень продуктивные консультации по ключевым принципам, на которых должен строиться справедливый и прочный мир. У нас был очень честный, открытый разговор, во время которого представители каждой страны могли озвучить свою позицию и видение», — рассказал он СМИ.

По словам Ермака некоторые из представителей имели разные взгляды, однако все страны показали приверженность принципам Устава ООН, международного права и уважения к суверенитету и нерушимости территориальной целостности государств. Именно на этих принципах, как отметил руководитель ОП, построена Формула мира президента Владимира Зеленского. «Встреча в Джидде стала шагом к практической реализации мирных инициатив, предложенных Украиной», — подчеркнул он.

Напомним, Формула мира Владимира Зеленского включает 10 пунктов, связанных с обеспечением безопасности в Украине в связи с военными действиями. А именно:

радиационная и ядерная сохранность (выход РФ с местности ЗАЭС, отказ от ядерных опасностей); продовольственная безопасность (расширение зерновой инициативы); энергетическая сохранность; освобождение всех пленных и депортированных (освобождение по формуле «всех на всех»); исполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка; вывод русских войск и прекращение боевых действий; справедливость; экоцид; потребность немедленной защиты природы; недопущение эскалации; фиксация окончания войны

Но на переговорах, как пишет The Wall Street Journal, обсуждались еще два мирных плана. Один презентовал Китай. Он состоит из 12 пунктов, Пекин считает, что нужно обсуждать некоторые «красные линии» Москвы и ее опасения. Предлагалось полное прекращение огня. Но представители стран ЕС были против. По их мнению, это заморозит конфликт и даст Москве возможность укрепить свой контроль.

Немецкое агентство DPA рассказало о плане Саудовской Аравии. Он включает признание целостности Украины, прекращение огня, начало мирных переговоров под наблюдением ООН и обмен пленными. Эр-Рияд проинформировал Москву о своей инициативе.

Как пишет The Guardian, Китай поддержал дальнейшие переговоры по украинской формуле мира. Неназванный источник из ЕС сообщил, что представитель Китая активно участвовал и положительно отнесся к идее третьей встречи в том же формате.

The Financial Times сообщает со ссылкой на неназванного европейского чиновника: Китай на встрече в Джидде «выглядел конструктивным» и «стремился показать, что он — не Россия. Китай дал понять, что примет участие в следующей подобной встрече.

Агентство Reuters пишет, что саудовцы представят план дальнейших переговоров. Рабочие группы обсудят вопросы глобальной продовольственной безопасности, ядерной безопасности и освобождения заключенных. В основе соглашения должен лежать принцип уважения территориальной целостности и суверенитета Украины.

Итальянская газета Corrierre della Serra со ссылкой на источник в ЕС подтвердила информацию Reuters. По словам инсайдера, положения Устава ООН должны лежать в основе любого соглашения. Ключевые рабочие группы сформируют по всем 10 пунктам формулы Зеленского. Следующая встреча должна пройти до конца года.

The Wall Street Journal пишет, что Киев не настаивал на своей мирной формуле. А развивающиеся страны, наоборот, не призывали Украину отказаться от ее мирного плана. Не было перепалок и по поводу вывода российских войск. Похоже, стороны хотят прийти к консенсусу.

И это стало главным итогом двухдневного саммита 42 стран: Киев готов в чем-то уступить, есть изменения в подходе и Пекина, хотя, вряд ли речь идет о глобальном развороте от Москвы. Просто Китай не хочет оставаться в стороне от незападных мирных инициатив. А Россию ждет дальнейшая изоляция.

По данным Bloomberg, следующий раунд мирных переговоров по Украине может пройти в рамках саммита G20 в Индии, который запланирован на сентябрь. Об этом сообщил высокопоставленный представитель МИД Франции. Россию на нее звать не планируется. Но Бразилия считает, что Москва должна «в той или иной форме» участвовать в процессе.

Но, как бы то ни было, лед, по всей видимости, тронулся. Украине удалось привлечь внимание Глобального Юга, развернуть в какой-то степени Китай, вовлечь их в обсуждение мирного плана Зеленского, добиться продолжения диалога на высшем уровне.

По данным европейских дипломатических кругов, на саммите было достигнуто согласие по основным пунктам мирного решения, таким как «территориальная целостность и суверенитет» Украины.

Весь цивилизованный мир внимательно следит за прилагаемыми совместными дипломатическими усилиями Запада и Юга, и с надеждой будет ждать встречи в верхах.