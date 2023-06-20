Украинская компания «Укроборонпром» успешно применила местный беспилотник с дальностью полета 1 тыс. км.

Как передает ТАСС, об этом заявила пресс-секретарь производителя Наталья Сад.

«После успешного применения нашего беспилотника на 1 тыс. км», — написала она в «Facebook», прикрепив фото с главнокомандующим ВС Украины Валерием Залужным, командующим Воздушными силами ВС Украины Николаем Олещуком и директором компании Юрием Гусевым.

По данным источников издания «Украинская правда», речь идет о боевом применении дрона, состоявшемся 3 мая 2023 года.

По информации украинского информагентства УНИАН, в октябре 2022 года в «Укроборонпроме» сообщали, что завершают разработку ударных БПЛА с дальностью на 1000 км и весом боевой части 75 кг. В декабре 2022 года стало известно, что концерн «Укроборонпром» переходит к финальной стадии испытаний нового БПЛА.