Соединенные Штаты и Украина продолжат выступать против российского газопровода «Северный поток — 2», который они считают угрозой для энергетической безопасности Европы. Об этом говорится в совместном заявлении обеих стран, опубликованном на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

«Соединенные Штаты намерены продолжать применение предусмотренных законодательством мер и энергетической дипломатии <…> с целью сохранения транзитной роли и обеспечения безопасности поставок Украиной в этот переходный энергетический период, а также недопущения использования Кремлем энергетики как геополитической оружия», — говорится в заявлении.

Отмечается также, что правительства обеих стран поддерживают усилия по увеличению мощностей для поставки газа на Украину из диверсифицированных источников.

Президент Украины Владимир Зеленский находится в США с рабочим визитом, где в среду, 1 сентября, встретился с американским лидером Джо Байденом.