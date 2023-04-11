Украина и Россия провели новый крупный обмен военнопленными. Как сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак, в Украину из российского плена вернулись 100 человек. «Это военные, моряки, пограничники, нацгвардейцы. Среди них есть защитники Мариуполя, «Азовстали», Гостомеля. Некоторые люди получили серьезные ранения, имеют заболевания», — написал он в Telegram-канале.

В свою очередь министерство обороны РФ сообщило о возвращении на родину 106 российских военнослужащих. Освобожденных российских пленных, по информации Минобороны, самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ доставят в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях ведомства. (DW)