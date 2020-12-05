Украина: движение к освобождению Крыма

МИД Турции заявил, что приветствует инициативу Украины по созданию «Крымской платформы» — переговорной площадки по вопросам Крыма. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров в Анкаре с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

«Мы продолжим укреплять наши отношения, особенно в сфере военного сотрудничества и оборонной промышленности. Мы приветствуем инициативу по созданию «Крымской платформы», — написал политик в Twitter.

Украинские власти ранее объявили о создании формата «Крымская платформа» для координации международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины и защиту прав жителей полуострова, которые подвергаются преследованиям. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что обсуждал эту инициативу с представителями Европейского Союза, Великобритании, Канады, Турции и другими партнерами, и утверждает, что «многие из них готовы присоединиться и принимать в ней активное участие».

Это, по сути, еще одна попытка решения территориальной проблемы, связанной с агрессией соседнего государства и внутренним сепаратизмом. Дополнительный способ, идея. Но насколько может быть действенной и результативной подобная платформа в реальности?

На этот вопрос # отвечают известные украинские эксперты.

Директор Института мировой политики (Киев) Евген Магда:

— Крымская платформа – инициатива Украины по деоккупации полуострова. Ожидается, что она будет запущена в следующем году, сейчас идут консультации с ее будущими участниками. Пока рано говорить о конкретных государствах, поэтому отмечу ключевые, на мой взгляд, аспекты.

Во-первых, надо понимать, что борьба за возвращение Крыма в состав Украины будет долгой и непростой — Россия просто так не сдастся. Хотя МИД Украины не исключает привлечения России в Крымскую платформу, я не вижу в этом смысла.

Во-вторых, участниками Крымской платформы должны стать все государства Черноморского бассейна. Хотя бы по той причине, что Крымский полуостров сегодня превращается Россией в «непотопляемый авианосец», что представляет собой серьезную угрозу для региона. По этой же причине в Крымскую платформу должны войти и члены НАТО (министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пригласил членов Альянса). Очевидно, что в данном случае я подразумеваю и США.

Шаг, который мог бы усилить позиции Украины – приглашение на Крымскую платформу представителей исламского мира (не только Турции, участие которой является, на мой взгляд, одним из факторов успеха). Украине стоит поднимать вопрос оккупации Крыма как можно сильнее.

Глава Центра политических исследований «Доктрина» (Киев) Ярослав Божко:

— Украину в разрезе Крымской платформы заботит не столько гипотетическая возможность возвращения контроля над Крымом через нее в ближайшее время. Это возможность для создания коммуникационной площадки для постоянного давления на Россию и подчеркивания важности вопроса Крыма вообще.

Я вижу именно такой формат рабочим и действенным, особенно на фоне откровенной стагнации Минского формата переговоров по Донбассу. Безусловно, нам важен формат такой платформы, о чем пока нет полной информации: будет ли это межпарламентская ассамблея, стратегическая комиссия на уровне глав государств или правительств, руководителей МИДа — вопрос открытый и от него также эффективность зависит напрямую.

Сейчас самым открытым вопросом является участие в этой платформе США и Великобритании. В этом случае будет достигнут тактический успех и выведение вопроса на мировой уровень из повестки региональной безопасности.

Президент Центра глобалистики «Стратегия ХХI», главный редактор журнала «Черноморская безопасность» (Киев) Михаил Гончар:

— Крымская платформа не является неким универсальным механизмом деоккупации Крымского полуострова. Ее следует рассматривать как политико-дипломатический инструмент содействия достижению цели возвращения оккупированных Россией в 2014 году украинских территорий Автономной республики Крым и Севастополя.

Никто не питает иллюзий по поводу того, что запуск Крымской платформы автоматически приведет к освобождению оккупированных территорий. На начальном этапе ее функционирования платформа станет элементом усиления международного санкционного режима против оккупанта, ужесточения давления на Россию за политические репрессии против граждан Украины, в частности, против крымскотатарских активистов, брутального нарушения прав человека, насильственную паспортизацию.

Крымскую платформу следует рассматривать как площадку для международных усилий по демилитаризации бассейна Черного моря, усиленная милитаризация которого осуществляется Россией в форсированном порядке, в том числе с размещением в Крыму не только носителей ядерного оружия, но и тактических ядерных боеприпасов.

США поддержали идею Крымской платформы, что является продолжением принципиальной политики Вашингтона по непризнанию российского статуса Крыма. Она была четко сформулирована в Крымской декларации США 2018 года: «Вместе с союзниками, партнерами и международным сообществом Соединенные Штаты отвергают попытку России аннексировать Крым и обязуются сохранять эту политику до восстановления территориальной целостности Украины». Этот документ тотчас же поддержали Европейский Союз, Великобритания, Германия, Польша, страны Балтии, Скандинавии и другие. Они же, а также Турция, поддерживают и идею Крымской платформы.