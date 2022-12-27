Установлены новые штрафы за изменение или копирование IMEI-номера мобильного устройства.

Как сообщает АПА, это нашло отражение новой статье, предложенной в Кодекс об административных правонарушениях, которая обсуждалась на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, изменение или копирование IMEI- номера мобильного устройства с целью уклонения от регистрации мобильного устройства влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 300 до 400 манатов, на должностных лиц — от 1000 до 1500 манатов, на юридических лиц — от 3 тыс. манатов до 4 тыс. манатов.

За повторное правонарушение в течение 1 года со дня вступления в силу решения об административном взыскании физические лица будут оштрафованы на сумму от 600 до 800 манатов, должностные лица — от 2 тыс. манатов до 2 тыс. 500 манатов, юридические лица — от 9 тыс. манатов до 12 тыс. манатов.

Закон вступает в силу с 1 апреля 2023 года.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в последнем, третьем чтении.