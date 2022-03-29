Американский актер Уилл Смит принес официальные извинения комику Крису Року после драки на церемонии вручения наград американской киноакадемии.

Во время 94-й церемонии вручения «Оскар», Смит дал пощечину ведущему шоу за шутку о своей супруге — комик сравнил Джаду Пинкетт-Смит с главной героиней фильма «Солдат Джейн», поскольку актриса бреется налысо из-за патологического выпадения волос.

Позже на своей странице в Instagram Смит извинился за свое поведение перед ведущим шоу, киноакадемией, номинантами и зрителями, признав, что «был не прав» и «очень стыдится». «Насилие в любой форме ядовито и разрушительно. Мое поведение прошлой ночью на церемонии неприемлемо и непростительно»,- отметил Уилл Смит.

Он рассказал, что привык к шуткам над собой — это часть его работы. Однако шутки по поводу здоровья жены ему трудно выносить, поэтому он отреагировал эмоционально. «Я хочу публично извиниться. Крис, я вышел из себя и был не прав. Мне очень стыдно. Мои действия не были присущи человеку, которым я бы хотел быть. В мире любви и добра нет места насилию», — признался актер.

Актер Уилл Смит ударил комика Криса Рока за шутку над своей женой в тот момент, когда Рок стоял на сцене.

Юморист Крис Рок появился на сцене объявлять победителя в категории «Лучший документальный фильм». Произнося речь, он позволил себе колко пошутить над Джадой Пинкетт-Смит. «Джада, я люблю тебя. Жду не дождусь, когда выйдет «Солдат Джейн 2», — произнес Рок во всеуслышание.

Уилл Смит решил наказать юмориста, поднялся на сцену, где ударил Криса Рока по лицу и вернулся обратно в зал.

Комик отказался писать заявление на Смита. Без официального обращения потерпевшего правоохранительные органы не будут начинать расследование. (Агентство Анадолу)