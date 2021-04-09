Угрожают повторить…

Мы уже писали о концентрации российских войск у границ Украины (Зеркало 07 апреля 2021 — https://zerkalo.az/razgovor-reform-i-podderzhki/) и взгляд на эти события в Киеве и Вашингтоне. Недавно к негативным оценкам добавились разговоры президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель с российским коллегой Владимиром Путиным. Было выражено не только беспокойство, но и прозвучало требование прекратить вооруженный шантаж. Пока эти разговоры и требования ни к чему конкретному не привели. Переброска войск происходит из самых дальних регионов России, в частности, из Кемеровской и Новосибирской областей.

Особое беспокойство вызывает размещение войск непосредственно вблизи границы. Например, на полигоне Погоново в Воронежской области в 250 км от границы, в селе Криница в Богучарском районе Воронежской области в 30 км, вблизи города Валуйки Белгородской области в 25 км и города Клинцы Брянской области в 45 км от границы с Украиной и Беларусью.

К этому следует добавить переброску 38 гвардейской бригады управления, дислоцированной в Московской области, в Крым. Это подразделение состоит из батальона управления и нескольких батальонов связи. Среди задач, которые она выполняет — налаживание связи в военно-полевых условиях, а также посадка самолетов с группами десантников и установления навигации авиационной техники. Это признак подтягивания штабов управления ближе к управляемым войскам. Мы не случайно обратили внимание читателей на эту бригаду. Без налаженной системы связи современная война любой степени интенсивности просто невозможна. И переброска 38-й бригады дополнительный тревожный признак начала возможной агрессии.

Возникает вполне закономерный вопрос о причинах такого нагнетания напряженности с российской стороны. Если верить настоящей истерике на федеральных телеканалах, то завтра уже война, завтра в поход и уже сегодня российская армия к походу на Украину готова.

Российский президент Путин находится в ситуации Zugzwang. После телефонного разговора украинского и американского президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена у Кремля просто нет выигрышных ходов. Как говорится, куда ни кинь, всюду клин. Тем не менее, причин такого упорства, если не сказать упрямства, несколько. Не все из них политические, есть и психологические.

Первая. Путин раздражен двумя в какой-то мере связанными обстоятельствами. Зеленский начал прижимать пророссийскую политическую, экономическую и информационную агентуру во главе с кумом Путина Виктором Медведчуком. Путин это воспринимает как вызов ему лично, и оставить без ответа и вполне увесистого начальник государства российского просто не может. Окружение ближнее и дальнее просто не поймет. Реальных рычагов для этого, кроме военного, нет, и не предвидится.

После замечания президента Байдена, что Путин — убийца каждый уважающий себя лидер трижды подумает, стоит ли ему вообще общаться с Московским хозяином. Запад нужно как-то заставить разговаривать с кремлевским обитателем, сделать это можно только агрессией, чтобы после этого вступить в переговоры.

Такое переплетение психологических и политических факторов вполне в духе российской политики последнего времени.

Вторая. Нагнетание напряженности связано с попыткой определить насколько США намерены твердо, и в каких объемах помогать Украине. Все московские попытки каким-то образом определить эту красную линию наталкиваются на зловещее молчание Вашингтона. Начнете войну — увидите.

Третья. Прогрессирующее перевооружение и повышение боеспособности украинской армии при возрастающих поставках американского, канадского, британского оружия и другой техники показывает, что в самое ближайшее время окно возможностей для агрессии закроется.

Опыт карабахской войны наглядно показал, что воевать с технически подготовленной современным оружием армией дело довольно безнадежное. Легкой прогулки не будет. Если в 2014 году в одном бою тогдашняя украинская армия уничтожила 200 псковских десантников, то сейчас она совсем другая и далее будет еще сильнее.

Четвертая. Наблюдается консолидация украинского государства и укрепление его институтов, в том числе силовых. Пророссийская агентура потеряла даже скудные возможности влиять на внутреннюю ситуацию в Украине. Нет никаких надежд на повторение событий с попыткой захвата власти в Харькове и Одессе.

Российская агрессия приведет к тому, что пророссийскую агентуру возьмут просто на вилы в прямом и переносном смыслах. Не сказать, что Путину своих агентов жалко, но остаться совсем без действующих и потенциальных коллаборантов Кремлю бы не хотелось. Привести их к власти легальным путем нет возможности, приходится попытаться это сделать военным давлением. Прямым или косвенным.

Пятая. Инициирование Украиной так называемой «Крымской платформы» чрезвычайно беспокоит и нервирует Кремль. Там очень хотели бы, чтобы крымский вопрос был закрыт окончательно, а Киев своими действиями не дает это сделать. Более того «Крымская платформа» получает все большую международную поддержку и это оставляет вопрос Крыма в международно-правовом измерении подвешенным. Москва очень хочет договориться по этому вопросу с Западом, в том числе и методом военного шантажа.

Специалисты говорят о трех возможных сценариях российской агрессии.

Во-первых, интенсификация обстрелов на Донбассе, что сейчас и происходит. Практика показывает, что эффект оказывается совсем не такой, на который рассчитывали. Киев утверждается в своем прозападном курсе, и нет никаких признаков его политического разворота в сторону России. Конфликт в таком виде политических дивидендов не сулит.

Во-вторых, перевод конфликта в локальную фазу средней интенсивности. Наступлением на Донбассе, формально корпусами ДНР и ЛНР, а реально российскими войсками и прорыв из Крыма в направлении Херсона. Во втором случае целью является выход к Северо-крымскому каналу и решение вопроса снабжения Крыма водой. Это должно сопровождаться угрозой вторжения с севера в направлении Харькова и Запорожья со стороны азовского побережья.

Это будет акт прямой агрессии, и он вызовет соответствующую реакцию США и их западных союзников. Уж тогда точно начнется экономическая и финансовая война. Тем не менее, в Москве рассчитывают, что европейские страны будут выкручивать руки Киеву, чтобы он согласился на российские условия. Так предполагают в Москве, но будет ли так очень большой вопрос.

В-третьих, масштабное вторжение по трем направлениям из Донбасса, Крыма и с севера. Возможно и с попыткой морского десанта на необорудованное побережье в районе Николаева или ближе к Одессе. Последнее маловероятно, так как у российской армии нет опыта крупных десантных операций и это весьма проблематично с логистической точки зрения.

Реакция Запада будет еще более жесткая, но в Москве надеются на скоротечность войны, разгром украинской армии и дальше действовать в ситуации свершившихся фактов. С Путиным придется разговаривать.

Одной из целей концентрации войск является предостережение США от принятия очередного пакета санкций. Если Белый дом их примет, то Москве, как говорится, терять нечего, и она может пойти на самые агрессивные шаги.

Путин может опрокинуть доску и попытаться установить свои правила, но на это последуют адекватные шаги. Уже сейчас на украинские аэродромы приземляются американские военно-транспортные самолеты. Что они привозят неизвестно, но точно не конфеты.

Москва ведет своего рода шантаж не только Киева, но и Вашингтона. Похоже, что расчет неверный, так как никто на него поддаваться не собирается.

Могут повторить 2014 год? Могут, но последствия для Путина не слишком радужные.