Разговор реформ и поддержки

Российских войск на границе с Украиной становится все больше и в Москве продолжают рассуждать о скорой войне. В конце концов, для чего-то все эти войска концентрируются.

Выступая на внеочередном заседании Верховной рады, главнокомандующий Вооруженных сил (ВСУ) генерал-полковник Руслан Хомчак сообщил, что под видом подготовки к учениям «Запад-2021» Россия сконцентрировала в Брянской и Воронежской областях, а также в Крыму 28 батальонных тактических групп. На оккупированной части Донбасса развернуто 14 полков, ими руководят российские кадровые офицеры, там же находятся 2 тысячи военных советников и инструкторов.

Если сравнить настоящую истерику в московском информационном пространстве, то в Киеве царит относительное спокойствие. При этом без особого шума предпринимаются действия с целью парирования возможной российской агрессии.

Причина такой ситуации вполне очевидна. Известно минимум о трех телефонных разговорах на высшем уровне между государственным секретарем Энтони Блинкеном, председателем комитета начальников штабов генералом Марком Милли, министром обороны Ллойдом Остином и их украинскими коллегами. Есть все основания полагать, что если министры обороны обсуждали стратегические вопросы, в том числе и объемы военной помощи, то начальники штабов готовили конкретные шаги и перечни такой помощи.

Финальным подготовительным этапом телефонного общения президентов стал разговор между советником по национальной безопасности Байдена Джейком Салливаном и главой Офиса президента Зеленского Андреем Ермаком. Предупредительным выстрелом в воздух явилась срочная, по инициативе США, встреча в Брюсселе в начале апреля послов стран- членов НАТО, где обсудили ситуацию на Донбассе. Со ссылкой на американские издания Politico и The New York Times в украинских СМИ писали о приведении Европейским командованием вооруженных сил США войск в боевую готовность наивысшего уровня. И тут же новый пакет помощи от Пентагона, $125 млн. для обучения бойцов, приобретение снаряжения и помощь военных советников.

Заключительным актом упомянутых телефонных звонков стал разговор президентов Байдена и Зеленского, который по разным данным продолжался от 40 до 50 минут, хотя первоначально на него в Вашингтоне и Киеве отводили полчаса. Интересно, что в обеих столицах после его завершения сказали, что президенты не успели обсудить все вопросы двусторонних отношений.

О чем же говорили два лидера. Конечно, все подробности не публикуются, но, тем не менее, общие выводы сделать можно.

Во-первых, на самом высоком уровне было подтверждена поддержка со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии на Донбассе и в Крыму. Как заявил Зеленский после телефонного разговора, «Президент Байден заверил меня, что Украина никогда не останется наедине против агрессии России». Не удивительно, что в Киеве после таких слов и практических действий по поддержке почувствовали себя более уверенно.

Во-вторых, в Москве стало обычным зубоскалить, что до недавнего времени не было разговора президентов Украины и США, а вот Путину Байден позвонил чуть ли не на второй день как обосновался в Овальном кабинете. Мол, в ряду приоритетов Украина стоит чуть ли не на последнем месте для американского президента. При этом как-то упускали из виду или сознательно игнорировали довольно жесткий тон разговора со стороны Байдена. Вплоть до предупреждений сродни угрозам.

Эти все сентенции выглядели весьма странно, так как Байден до сих пор не поговорил с президентами, например, Польши или Румынии и ни с одним из руководителей стран-участниц НАТО в Центральной и Восточной, а также в Южной Европе. В Анкаре тоже беспокоятся по этому поводу.

Однако в Москве эту паузу восприняли как низкую заинтересованность Вашингтона украинскими делами и соответствующую для себя свободу рук, в том числе и в виде военного давления. И тут такой пассаж.

В-третьих, уже очевидно, что влияние лидеров Германии и Франции на Украину несколько уменьшается. Его замещают США. Об этом сказал сам Зеленский. «Мы стоим плечом к плечу, когда идет речь о сохранении наших демократий. Я серьезно настроен реформировать Украину, увеличить прозрачность и достичь мира. Американское партнерство имеет решающее значение для украинцев».

С еще большей определенностью высказался вице-премьер по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников. В эфире телепрограммы «Свобода слова Савика Шустера» он заметил, что с большой долей вероятности нормандский формат будет изменен. «Участие в нем США является возможным на разных уровнях».

В-четвертых, Байден в очередной раз сказал о важности немедленного и глубокого реформирования Украины. В интервью программе Axios Зеленский поставил вопрос, который он собирался при разговоре задать президенту Байдену. «Мы благодарны за все. Но если мы, украинцы, и Украина хотим быть равноправным членом Альянса, равноправным членом НАТО… Это один из важнейших вопросов безопасности — той самой безопасности, о которой говорит президент Байден. В таком случае у меня есть очень простой вопрос: господин президент, почему мы до сих пор не в НАТО?».

И вот, судя по всему, украинский президент получил ответ. Как говорится в заявлении Белого дома, «Лидеры согласились, что эти реформы являются центральными для евроатлантических устремлений Украины». Другими словами, есть реформы — есть перспектива вступления в НАТО. Если нет реформ или присутствует их имитация, как часто бывало, то и рассчитывать на членство не приходится.

Несмотря на высказанную недвусмысленную поддержку со стороны США и НАТО опасность российской агрессии отодвигается, но не снимается. По этой причине заместитель главы Офиса президента Роман Машовец поговорил с представителем НАТО в Украине Александром Винниковым. Речь шла, в частности, об организации патрулирования силами НАТО воздушного пространства Украины. Закрытие украинского неба для российской авиации делает практически невозможной даже локальную агрессию. Кроме того, отмечено усиленное движение составов с военной техникой со стороны Польши. НАТО и в первую очередь США и Великобритания начали осуществление своего плана по поддержке Украины.

В очередной раз в Москве недооценили решимости США и их ближайших союзников. Почему-то там сначала сочинили, а потом сами поверили в миф, что за Киев Вашингтон и Лондон «не впишутся». Отсюда полная уверенность в успехе локального наступления российской армии из Крыма в направлении Херсона и вдоль азовского побережья на Мариуполь. Украинское руководство не выдержит давления и вынуждено будет согласиться на все российские условия.

Запад, конечно, покричит и даже примет какие-то санкции, но дело будет сделано. С Путиным придется договариваться не только по Украине, но и по другим вопросам.

Если Вашингтон не сможет отстоять Киев, то его leadership means nothing — лидерству грош цена. И в дальнейшем американским обещаниям защиты никто не поверит.

Этот простой геополитический расклад в Москве либо не просчитали, либо отнеслись к такому по обычаю высокомерно. И, похоже, что поплатились.

Москва в своей очередной авантюре оказалась в ситуации Zugzwang. Хорошего выхода нет. Однако, это требует отдельного анализа.