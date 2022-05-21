Не успели мы прийти в себя от коронавирусной инфекции нового типа, так сказать, глотнуть свежего воздуха, как на нас обрушились новые вирусы. Сначала, откуда ни возьмись, появился гепатит неизвестного происхождения, потом оспа обезьян.

Страшно то, что обе болезни «облюбовали» детей. Так, если при гепатите смертность инфицированных незначительная, то при оспе она достигает 22%. Видимо, вирусы настолько вошли в раж, что «решили» каждый раз удивлять человечество своими новыми перевоплощениями. Так мы узнали о новой заразе — Конго-крымская геморрагическая лихорадка (ККГЛ).

Когда мы слышим о новых заболеваниях, то радуемся, что далеки от очага. Спустя время, узнаем, что «враг» у ворот. Вот тогда и начинается паника.

Так произошло и с лихорадкой, которая сначала была за тридевять земель от Азербайджана и только недавно мы о ней узнали от соседних стран – Ирана и России.

На днях профессор инфекционных болезней медицинского университета Центральной провинции Ирана Надир Зарринфар заявил, что ККГЛ «добралась» до некоторых провинций страны.

Он предупредил о быстром распространении вируса и призвал медицинский персонал и население быть бдительными. При этом, чтобы не вызвать панику, инфекционист не уточнил число зараженных и не назвал регионы, в которых «бушует» лихорадка.

В свою очередь ученые из институтов Роспотребнадзора, проанализировав геномы 603 штаммов вируса ККГЛ, полученных от пациентов и клещей, выделили новую линию под названием Europe 3. За 10 лет (с 1999 по 2020 годы) в России был зарегистрирован 2361 случай лихорадки, скончалось 94 человека.

Штаммы линии Europe 1 были выявлены на территории Турции и Юго-Восточной Европы.

Между тем, ККГЛ – это тяжелая вирусная инфекция, которая на первом этапе проявляется головной болью, высокой температурой, болью в спине, рвотой, диареей, а затем переходит в геморрагическую стадию, для которой характерны подкожные кровоизлияния и кровотечения. Частым осложнением является поражение печени. Летальность инфекции по разным данным составляет до 50%.

Возбудителем лихорадки является ортонаировирус (Orthonairovirus), который передается человеку с укусами иксодовых клещей (род Hyalomma), а также при контакте с тканями зараженных животных и биологическими жидкостями инфицированных людей. Были факты распространения инфекции в больницах из-за неправильной стерилизации медицинского оборудования, повторного использования инъекционных игл и загрязнения медицинских изделий.

Дело в том, что «хозяевами» вируса являются как дикие, так и домашние животные (крупный рогатый скот, козы, овцы). Учитывая это, можно сказать, что вероятность заболевания лихорадкой увеличивается в разы.

Под угрозой заражения находятся работники сельского хозяйства и лица, взаимодействующие с животными. Поэтому для предупреждения инфицирования они должны носить перчатки, одежду с длинными рукавами и длинные брюки, также использовать репелленты (вещество, применяемое в бытовых целях для отпугивания членистоногих, — авт.) на открытые участки кожи и одежду.

Врачи советуют: вернувшись домой после пикника, осмотрите себя на предмет клещей. Желательно поместить одежду в электросушилку на 30 минут, чтобы убить оставшихся в них насекомых.

Раз есть вирус, значит, должна быть и вакцина. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Министерства здравоохранения США, из мозга мышей была разработана инактивированная вакцина против ККГЛ. Ее используют, в основном, в странах Восточной Европы. При этом ученые утверждают, что в настоящее время не существует безопасной и эффективной прививки для человека. Требуются дальнейшие исследования.

Интересно, насколько высока вероятность попадания заразы в Азербайджан? За ответом на этот вопрос корреспондент # обратился в пресс-службу Минздрава страны, где сообщили, что Азербайджан не является эндемичной страной. В республике не было зарегистрировано ни одного случая лихорадки:

«Поэтому говорить что-либо о перспективах распространения вируса в Азербайджане — преждевременно», — отметили в ведомстве.

Ответ нас не устроил, и мы решили продолжить небольшое расследование, вновь заглянув на сайт CDC. Здесь наткнулись на интересную карту по распространению ККГЛ в мире, датируемую 2014 годом. В ней черному по белому указано, что Азербайджан входит в список 46 эндемичных по лихорадке стран.

https://www.cdc.gov/vhf/crimean-congo/outbreaks/distribution-map.html

Мы уже выяснили, что разносчиком инфекции являются иксодовые клещи. Предстоит выяснить, обитает ли этот вид членистоногих в Азербайджане.

Разобраться в этом вопросе «Зеркало» помог доктор философии по биологии, старший научный сотрудник Института зоологии Национальной академии наук Азербайджана Огтай Асланов.

По его словам, в Азербайджане обитают иксодовые, гамазовые, аргасовые и тромбицилидовые клещи, а также чесоточный зудень (чесотка), железница (демодекоз), Ceyletus eruditus (гастрит), Pyemotes (астма) и клещ домашней пыли II (нейродермит).

«В стране насчитывается 36 видов иксодовых клещей, которые распространены по всем регионам страны. Они очень опасны для человека, так как являются переносчиками многих заболеваний. Некоторые из них вызывают дерматит», — пояснил наш собеседник.

Так как клещи активизируются в весенне-летний период, О. Асланов призывает граждан быть внимательными при поездке на природу.

Нам удалось узнать, что в далеком 1953 году на Большом Кавказе были проведены исследования, направленные на выявление клещей у птиц и грызунов. В итоге выяснилось, что по всему ареалу Большого Кавказа, включая южную часть России, Грузию, часть Ирана и Азербайджан обитают до 2 тысяч видов этих паукообразных.

Значит, отсутствие в Азербайджане больных ККГЛ не исключает возможность появления очагов инфицирования опасным вирусом. Главное – вовремя предупреждать появление и распространение вируса, а также ведение санитарно-просветительской работы представителями СМИ.

И не стоит забывать, что COVID-19 «проник» в Азербайджан с территории Ирана. Предупрежден – значит вооружен.

Мина Гусейн, Специально для Зеркало