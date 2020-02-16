Угроза для всех соседей

На днях Департамент внешней разведки Эстонии выдал заключение: самую серьезную угрозу для безопасности республики представляет Россия. Имеется в виду, что возможно нападение и по причинам противостояния с НАТО, и в результате того, что Россия может принять решение о нанесении превентивного удара по Балтийским странам, если она будет опасаться эскалации конфликта в каком-либо другом регионе, заявил глава департамента Микк Марран.

В докладе говорится об усилении российского военного потенциала на европейском направлении, военный баланс сил в регионе складывается в пользу Москвы, полагают его авторы.

Департамент считает, что за последние пять лет ситуация с безопасностью в мире ухудшилась, основная угроза для Эстонии по-прежнему исходит от России, руководство которой «предпринимает агрессивные действия против демократического мирового порядка».

Там же отмечается, что Россия продолжает вмешиваться в конфликт в восточной части Украины и стремится затормозить интеграцию Киева в европейские структуры.

Также в докладе говорится о том, что РФ продолжает активное вмешательство во внутренние дела стран ближнего зарубежья — Беларуси, Молдовы, Грузии, Армении и Азербайджана.

Власти стран Балтии и Польши регулярно заявляют о российской угрозе. В недавнем отчете и Департамент госбезопасности Литвы назвал Россию самой серьезной угрозой для Вильнюса практически во всех сферах функционирования государства – политической, военной, экономической, энергетической, информационной и культурной.

После публикации доклада спецслужб посольство РФ в Литве сравнило документ с «историей болезни», производящим «удручающее впечатление».

В Москве могут смеяться сколько хотят, но факты вещь упрямая. Как говорится в докладе Департамента внешней разведки Эстонии, Россия угрожает Прибалтике из Калининградской и Ленинградской областей 170 танками, 1150 боевыми машинами, 180 самоходными гаубицами, 80 реактивными системами залпового огня и 24 баллистическими ракетными комплексами малой дальности.

Среди прочего в докладе отмечается, что, несмотря на санкции, введенные Западом в отношении России в 2014 году, последняя продолжает получать западные технологии в военной области. В качестве примера в отчете приводится сотрудничество Уралвагонзавода, производящего, в частности, танки Т-90 и Т-14, с казахстанской Kazakhstan Paramount Engineering, сооснователем которой выступает южноафриканская Paramount Group.

Тут нужно сделать еще одно уточнение — угроза такая есть не только для прибалтов — она сохраняется для всех постсоветских стран, в том числе и для кавказских, как отмечено и в эстонском документе. Видимо, не настолько уж неправы службы стран Балтии, предупреждая об остающейся, никуда не ушедшей военной угрозе со стороны Кремля.

Своей точкой зрения на этот счет поделился с # российский политэмигрант, директор представительства фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе (Тбилиси) Егор Куроптев:

— Учитывая, что страны Балтии являются членами НАТО, реальной угрозы для них я не вижу. Заявления, которые они делают — больше политические. Понять их можно, так как никогда не знаешь, что ждать от властей страны, нападающей то на одного, то на другого соседа, но все же физической угрозы для них нет. У России и ресурсов-то нет после эпохи Путина рыпнуться в сторону НАТО, где только военный бюджет США составляет 700 с чем-то миллиардов долларов против Путинских 40. Не стоит забывать, что члены Альянса защищены пятым параграфом Устава НАТО о коллективной безопасности. А вот соседи России в лице постсоветских стран (Грузия, Украина, Армения, Азербайджан, Казахстан…) — не защищены никем. Это мы увидели уже и когда Россия Путина напала на Грузию в 2008-м, и в 2014-м, когда Путин напал на Украину, чтобы постараться не дать Киеву отдалиться от «совка», в котором Кремль хочет жить вечно, вместе с соседями разворовывая все, что можно. Армения, пожалуйста, может и хотела бы выйти из-под влияния Кремля и стать более современным демократическим государством, но Кремль не дремлет, раздавая или продавая оружие обеим сторонам Карабахского конфликта, чтобы этот конфликт не дай Бог не закончился никогда. Азербайджан также вынужден вести с Путиным заигрывающую политику. Путину выгодны региональные конфликты, и он в них успешно играет. Где-то — прямыми вторжениями. Где-то — гибридной войной. Сейчас идет активная фаза по Беларуси. Нет гарантий, что Путин не попытается силой загнать Лукашенко в состав какого-нибудь надгосударственного органа, где Царь Путин будет главным. Вряд ли у него это получится, но гарантий безопасности ни у одной страны, соседствующей с Кремлем, нет. Для стран НАТО Кремль не страшен ничем, но он непредсказуем, так как не подчиняется никаким правилам и законам.