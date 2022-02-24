УЕФА обсудит участие российских клубов в еврокубках на фоне ситуации на Украине.

На завтрашней встрече УЕФА, вероятно, обсудит дальнейшее участие клубов из России в еврокубковых турнирах.

Кроме того, ФИФА следит за развитием ситуации, так как в Москве должен пройти матч квалификации ЧМ-2022 между сборными России и Польши, пишет ESPN.

Пресс-службы национальных федераций Польши, Чехии и Швеции опубликовали заявления, в которых сообщили о недопустимости проведения отборочных игр на территории России.

«Мы ожидаем незамедлительной реакции ФИФА и УЕФА и выработки альтернативных вариантов относительно мест проведения игр плей-офф», — говорится в заявлении подписанном генеральными секретарями всех трех федераций.

Матч квалификации ЧМ-2022 между сборными России и Польши запланирован на 24 марта и должен состояться в Москве. Победитель этой пары встретится с победителем матча между Швецией и Чехией за выход на чемпионат мира. В случае, если российская команда пройдет Польшу, то второй матч также должен проводиться в России.

По данным источника, финал Лиги чемпионов точно будет перенесен из Санкт-Петербурга.

Напомним, сегодня «Зенит» должен сыграть с «Бетисом» в стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги Европы. «Спартак» уже вышел в эту стадию турнира.

«Шальке» отказался от использования лого «Газпрома» на игровой форме.

«Учитывая последние события и развитие ситуации, случившееся за последние дни, «Шальке» решил убрать с формы логотип главного спонсора – «Газпрома». Мы пошли на этот шаг после общения с компанией «Газпром Германия».

Вместо логотипа на форму будет нанесена надпись «Шальке 04», – сказано в сообщении немецкого клуба. (sports.ru)