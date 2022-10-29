Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выплатитл миланскому «Интеру» денежную компенсацию в размере € 3 млн за остановку сердца у бывшего полузащитник клуба Кристиана Эриксена во время выступления за сборную Дании на чемпионате Европы — 2020. Об этом сообщает Calciomercato.

Напомним, что 12 июня 2021 года 29-летний футболист потерял сознание и упал во время матча чемпионата Европы между Данией и Финляндией. У игрока произошла остановка сердца. Футболиста удалось реанимировать. Позже ему установили кардиостимулятор. На тот момент являлся игроком миланского «Интера», но согласно правилам Италии он не может играть в футбол в профессиональной лиги из-за кардиостимулятора. В итоге, контракт был расторгнут.

Зимой датчанин стал игроком «Брентфорда», выступающего в Английской премьер-лиге (АПЛ). Полузащитник провел 11 матчей, в которых сумел отличиться один раз и сделать три результативные передачи, а команда сохранила место в высшем дивизионе.

В июле этого года Эриксен стал игроком «Манчестер Юнайтед».