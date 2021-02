УЕФА показал фото нового мяча Лиги чемпионов

УЕФА показал новый мяч для Лиги чемпионов УЕФА, который будет использоваться начиная со стадии 1/8 финала турнира, передает «Чемпионат». Мяч был сделан фирмой adidas.

«Новый мяч для Лиги чемпионов создан в честь 20-летия культового дизайна «звездный мяч». Он дебютирует в 1/8 финала во вторник вечером», — написано в сообщении пресс-службы УЕФА.

⭐ The new #UCL final ball celebrates 20 years of the iconic ‘starball’ design.

⚽ It makes its debut in Tuesday night’s round of 16 matches! pic.twitter.com/5ESTqnVpY5

— UEFA (@UEFA) February 15, 2021