УЕФА хочет доиграть еврокубки одноматчевыми противостояниями с 1/4 финала

Стала известна позиция УЕФА и Ассоциации европейских клубов относительно возобновления сезона в Европе.

По информации Cadena SER, каждая страна постарается возобновить чемпионат как можно раньше, однако это будут делать по мере возможности.

Самой первой, вероятно, будет Бундеслига – немцы планируют возобновить турнир уже в мае, остальные лиги – летом, в основном – в середине июля. Все матчи будут проводиться без зрителей.

Лига чемпионов и Лига Европы будут доигрываться по окончании матчей чемпионатов, при этом 1/4 и 1/2 финала намерены проводить на нейтральных полях одним матчем, чтобы доиграть их за две недели.

Новый сезон должен стартовать в начале сентября после трехнедельной паузы. (sports.ru)

| 2020-04-14T01:13:52+00:00 14 апреля 2020, 09:17|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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