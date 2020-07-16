Удивительная солидарность заклятых врагов – «Пису пис»?!

Сегодня прочитал новость о том, что США глубоко обеспокоены «смертельным насилием на международной границе Армении и Азербайджана. Мы выражаем свои соболезнования всем жертвам»,-заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Как вы поняли, это сообщение было передано армянскими СМИ, которые хоть и вещают на русском языке, но далеки от грамматики великого и могучего. «Смертельное насилие» — это что-то новое в русском языке. Своего рода армянский неологизм, который задвигает за угол Тургенева, Толстого, Чехова.

Но это детали. Мы более привержены послушать Майка Помпео. Мирный парень. И до того он «миротворец», что решил высказаться по поводу военной провокации армянских ВС в Товузском направлении.

«Мы призываем стороны к немедленной деэскалации, возобновлению содержательного диалога и прекращению огня для начала переговоров с Минской группой в качестве сопредседателей», — сказал Помпео.

Согласитесь, что это серьезное заявление. Уж больно интонация смахивает на то, что Америка решает все проблемы (или не решает) в этом мире. Но Помпео забыл о том, что в карабахском конфликте присутствует и такой актор, как Россия.

Та самая Россия, которая была подвержена санкциям с подачи США. Однако, как это неудивительно, в карабахском вопросе «заклятые враги» — Россия и США проявляют удивительную солидарность.

Да и французы, которые, кстати, являются сопредседателями МГ ОБСЕ, решили защитить «честь» своей младшей сестры –Армении.

Франция осуждает вооруженные столкновения на армяно-азербайджанской границе, призывает обе стороны соблюдать режим прекращения огня и возобновить диалог, говорится в заявлении представителя МИД страны.

«Франция осуждает вооруженные столкновения, которые происходили с воскресенья на границе между Арменией и Азербайджаном и привели к гибели нескольких человек. Она призывает обе стороны соблюдать режим прекращения огня и возобновить диалог во избежание эскалации», — говорится в заявлении.

Являясь сопредседателем Минской группы ОБСЕ, Франция вместе со своими российскими и американскими партнерами подтверждает свою приверженность урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе в соответствии с международным правом, отметил представитель МИД.

Но вот вопрос: Россия, которая аннексировала украинский Крым, оставаясь сопредседателем МГ ОБСЕ, вовсе не раздражает Запад в карабахском вопросе? Это другая тема, и вернемся к ней в другой статье.

Итак, Помпео призывает армянскую и азербайджанскую сторону прекратить военные действия, и сказать: «пису пис» («Миру мир»).

И это говорит официальное лицо страны, которая ради своих меркантильных интересов, учинила бойню мирного населения в Ираке, Ливии и Сирии.

Согласитесь, что, по меньшей мере, странно слышать слова о мире от того «ястреба», который на такую мелочь, как человеческие жизни, не обращал внимания. А что касается армянских оккупантов, то азербайджанцы сами разберутся. Но речь не только о Помпео, или США. Все сопредседатели МГ ОБСЕ одним миром мазаны.

Ни Россия, ни Америка, ни Франция нам в этом деле не советчики.

Согласитесь, что смешно и грустно, когда Россия истребляла чеченцев, Франция совершала геноцид в Алжире, а американские «демократы» уничтожали миллионы индейцев, сегодня намерены решить карабахский вопрос? Да им наплевать, на зверства армян, которые были учинены в отношении мирных азербайджанцев. Своих грехов хватит с лихвой не на одно поколение…