Россия со временем становится похожей на Северную Корею. Неизвестно сколько процентов россиян от души поддерживает эту войну, сколько процентов просто-напросто прикидывается, и сколько процентов выступает против этой войны, понятно только одно: у российского общества есть одно название – иррациональное общество.

Рациональными называются, как правило, те общества, которые постоянно ищут ответы на какие-то вопросы, которые постоянно в чем–то сомневаются.

Но как ни странно, все эти дни вопросы задаются и ответы на них ищут не в России, а где-то за пределами этой страны.

Понятно, что Украина не Крым, и Россия просто так не сможет аннексировать ее. Тогда возникает весьма резанный вопрос: Что же собирается делать Москва с Украиной?

Требования Кремля всем известны: Киев должен оставить свои натовские планы, стать нейтральным государством, признать Крым территорией России, а Донецк и Луганск независимыми республиками.

Но Крым, Луганск и Донецк еще не вся Украина. Тогда что же предпримет Россия с оставшейся Украиной? Видимо, Кремль и в этой стране постарается привести к власти «своего Лукашенко». Таких в Украине предостаточно. На днях президент Володимир Зеленский запретил деятельность одиннадцати политических партий. Среди них есть такие, которые непосредственно связаны с российским президентом дружескими отношениями.

Но тут есть одна деталь. Если Россия даже сумеет привести в Украине к власти своего человека, это ничего не изменит – мировое сообщество не будет признавать эту власть и ее главу. Участь этой власти станет даже хуже участи Александра Лукашенко. По этой причине, в этом случае Москву не ждет что-то хорошее.

У Украины есть большая история сопротивления российской оккупации. Даже во времена Советов украинские националисты продолжали оказывать сопротивление советским оккупантам. И на этот раз процесс продолжится: Россию ждет второй Афганистан.

Планы России в контексте войны также не сбылись. В Кремле надеялись, что в течение двух-трех дней она окончится полной победой России. Но уже прошло больше трех недель, а война продолжается. Люди, наблюдающие за этими процессами, говорят, что русские военные вовсе не демонстрируют какой-то героизм, наоборот, они при малейшем сопротивлении оставляют технику и обращаются в бегство. Поэтому русские хотят выиграть войну ракетными обстрелами, не учитывая, что в этих городах живут мирные гражданские люди.

В свое время человечество пугали такими террористами, как Саддам Хусейн и Бин Ладен. Но теперь становится ясно, что настоящим террористом является Владимир Путин. Поэтому мировое сообщество должно принять самые суровые санкции в отношении России и ее правителей. Этот человек в 21-м веке ведет войну против мирного государства, обстреливая ракетами его мирное население…

Сообщается, что все активы России в иностранных счетах закрывается, и они направляются в украинские счета. Думается, что это есть самый правильный шаг. Украина почти разрушена, ее потери достигают уже сотни миллиардов долларов. Понятно, что за это должна платить именно Россия.

Одним словом, война еще продолжается. Теперь можно сказать только то, что надежды Кремля не оправдались – Москве не удастся, по крайней мере, в ближайшее время провести парад победы. Возможно, она даже возьмет Киев, но это не значит, что этим война закончится. Чем быстрее в Кремле поймут это, тем лучше будет для всей России…