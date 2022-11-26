Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об учреждении представительского офиса Азербайджанской Республики в Государстве Палестина (г. Рамаллах).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, президент также подписал рапоряжение об обеспечении деятельности представительского офиса. Согласно распоряжению, Кабинету Министров поручено решить вопросы материально-технического снабжения и финансирования, связанные с обеспечением деятельности представительского офиса Азербайджанской Республики в Государстве Палестина, и другие вопросы, исходящие из данного распоряжения.

Министерство иностранных дел должно утвердить структуру и штатное расписание представительского офиса.