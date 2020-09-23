Учетная ставка Центробанка понижена четвертый раз за год

Центральный банк уже четвертый раз в текущем году понизил ставку рефинансирования. По данным регулятора, решение принято в условиях сохранения уровня инфляции ниже целевого интервала, а также роста объема валютных резервов страны.

Так, в августе прослеживалась дефляция в 0,3%, а годовая оценивается в 2,8%. Напомним, по обновленному прогнозу ЦБА на 2020 год инфляция должна оставаться на уровне 3-3,2%, прогнозы правительства составляют 4,6%. На этот раз правление главного банка страны понизило учетную ставку с 6,75% до 6,5%, то есть на 0,25 процентных пункта, отмечается в сообщении пресс-службы ЦБА. При этом верхний предел процентного коридора снижен с 7,25% до 7%, нижний — с 6,25% до 6%. Кроме этого, стратегические валютные резервы Азербайджана выросли, достигнув 51,4 мллрд долларов, что на 0,6% больше показателя на начало года. Резервы собственно Центрального банка увеличились на 3,7%, достигнув по итогам августа 6,483 млрд долларов.

Говоря об ожидаемом влиянии этого шага, специалисты отмечают, что ставка регулятора почти не сказывается на стоимости кредитов коммерческих банков, а соотношение заявленного уровня инфляции вовсе не коррелирует со ставкой рефинансирования. В теории эта связь логична и понятна – ведь если центральный банк понижает ключевую ставку, деньги в экономике по идее становятся дешевле. А это значит, что вслед за ней должны понижаться ставки по кредитам и депозитам. Люди и компании в такой ситуации более охотно берут кредиты, а значит, больше тратят на покупки и больше инвестируют. При этом высокие ставки по депозитам мотивируют их больше сберегать. В результате повышается спрос на товары и услуги, цены начинают расти и, как следствие, растет инфляция. В то же время повышение процента, под который центральный банк выдает кредиты коммерческим банкам, должно привести к обратной динамике.

В местной же практике ставка регулятора не влияет на проценты коммерческих банков. Как сказал в беседе с корреспондентом # банковский эксперт Акрам Гасанов, причина, по которой снижение учетной ставки не влияет на процентные ставки, заключается в том, что ЦБ не кредитует все банки, а круг кредитуемых им избранных кредитно-финансовых организаций очень узок. В результате этого нарушается принцип здоровой конкуренции.

«В развитых странах процентная ставка Центрального банка влияет на рынок, потому что кредиты регулятора доступны всем кредитно-финансовым организациям. А поскольку между банками существует здоровая конкуренция, в результате этого иные финансовые структуры начинают понижать процентные ставки, желая привлечь больше клиентов. В нашем же случае главный банк хоть и понижает свою процентную ставку, но выдает по ней кредиты избранным коммерческим банкам. А при отсутствии здоровой конкуренции на этом рынке, кредиты коммерческих банков остаются на высоком уровне. Ставка рефинансирования может повлиять на рынок, если Центробанк кредитует все банки», — пояснил финансист. Иными словами, мало объявить снижение учетной ставки и выдавать более дешевые кредиты узкому кругу «избранных» финансовых структур. Для того, чтобы ставка Центробанка стала эффективным механизмом денежно-кредитной политики, она должна реально действовать для всех коммерческих банков.

Удельный вес кредитов, получаемых из ЦБА коммерческими банками, очень мал — по итогам семи месяцев этого года кредитный портфель банков оценивается в 14,2 млрд манатов, а доля Центробанка едва достигает 5% от бизнес-кредитов, выданных банками (8,6 млрд манатов). Как справедливо отмечал ранее глава ЦБА Эльман Рустамов, «ни один центральный банк не сможет оказывать влияние на рынок таким объемом ресурсов. Влияние ЦБА заключается в воздействии на стоимость денег, которые передают банки друг другу через изменение учетной ставки».

Говоря об инфляции, основным фактором, влияющим на рост цен, собеседник называет курсовую стабильность. Регулятор сдерживает валютный курс, используя подручные рычаги, и таким нехитрым образом влияет на валютный курс, ценовой рост, оказывая давление на зарождающиеся инфляционные процессы. Однако подавление инфляции совсем не означает улучшения материального благосостояния населения, повышение его платежеспособности, поскольку является лишь следствием сокращения денежной массы.

Комментируя # соотношение ставки Центробанка и показатели инфляции на уровне 3% эксперт-экономист Натиг Джафарли отметил, что это обстоятельство является очередным свидетельством болезненного состояния местной экономики.

«Складывается ситуация, не имеющая аналогов в международной практике, поскольку эти данные опровергают базовые понятия экономической теории, но если они все же соответствуют действительности, экономика страны находится в ненормальном состоянии. В любом случае, если инфляция действительно находится на заявленном уровне, это говорит о ненормальном состоянии экономики, или же статистика недостоверна», — говорит Джафарли.

Центральный банк АР в 2019 году восемь раз принимал решение о снижении учетной ставки: в феврале — до 9,25%, марте — до 9%, апреле — 8,75%, июне — до 8,5%, июле — 8,25%, сентябре — 8%, октябре — 7,75% и 7,5% — в декабре. В 2020 году учетная ставка была понижена Центробанком с 7,5% до 7,25% — 31 января, с 7,25% до 7% — 19 июня, с 7% до 6,75% — 30 июля.