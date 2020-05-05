Учеными создано способное уничтожить коронавирус антитело

Голландские и немецкие ученые в Утрехтском университете смогли синтезировать экспериментальное моноклональное антитело (47D11), которое может победить коронавирусную инфекцию в лабораторных условиях, пишет Nature Communications.

«Это нейтрализующее антитело может помочь в профилактике и лечении COVID-19», — гласит аннотация исследования ученых.

Созданное антитело по принципу действия похоже на белки, которые вырабатываются человеческими иммунными клетками. При этом 47D11 нацелен на белковые шипы вируса и не позволяет ему проникать в клетку организма. Ученые отметили, что антитело «нейтрализует SARS-CoV и SARS-CoV-2 посредством еще неизвестного механизма».

В рамках эксперимента антитело было проверено на генетически модифицированных мышах. После положительных результатов специалисты решили отредактировать его и создать версию, подходящую человеку.

Отмечается, что применение антитела 47D11 в медицине пока невозможно, так как необходимо провести еще ряд исследований.