Ученые выяснили причины проблем с мозгом у больных коронавирусом

Американские исследователи выяснили, что приводит к появлению «мозгового тумана» у заболевших COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Cancer Cell.

Эксперты из Мемориального онкологического центра имени Слоуна Кеттеринга в Нью-Йорке совместно с коллегами изучили спинномозговую жидкость 18 больных раком пациентов, у которых диагностировали неврологическую дисфункцию после заражения коронавирусом.

Заболевание COVID-19 сопровождается такими симптомами, как усталость, потеря памяти, спутанность сознания и другими аномалиями, иногда называемыми «мозговым туманом».

«Мы обнаружили у пациентов воспаление и высокий уровень цитокинов в спинномозговой жидкости, что объясняло их симптомы», — рассказал исследователь Ян Ремсик.

Цитокины — это категория белков, управляющих развитием и гомеостазом иммунной системы. По данным исследователей, COVID-19 часто провоцирует перепроизводство этих молекул, результатом чего становится так называемый цитокиновый шторм, который представляет опасность для жизни.

Поток этих химических веществ попадает в мозг. «Это вызывает наблюдаемые у пациентов симптомы энцефалопатии — поражения головного мозга, которые приводят к гибели отдельных нейронов», — к такому выводу пришли специалисты.

Ранее врачи отметили, что COVID-19 может вызывать воспаления глаз, тромбозы сосудов сетчатки, приводить к острому приступу глаукомы у предрасположенных к ней людей и, как следствие, к снижению зрения. Поэтому, по мнению специалистов, тем, кто перенес коронавирусную инфекцию, стоит профилактически посетить офтальмолога.