Люди, переболевшие «омикроном» после вакцинации, смогут получить «супериммунитет» против будущих штаммов. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на исследования ученых из Орегонского университета здоровья и науки.

По данным исследования, переболевшие омикрон-штаммом COVID-19 после вакцинации смогут приобрести повышенную устойчивость перед будущими разновидностями вируса. Так, привитые пациенты, которые перенесли болезнь в период распространения дельты, получили защиту, до тысячи процентов более эффективную, чем после второго укола вакциной Pfizer.

Ученые отметили, что естественная защита у переболевших вырабатывает только «нормальный» иммунитет, а «супериммунитет» разовьется лишь при условии вакцинации. «Высоким становится не только уровень антител, но и возможность кросс-нейтрализации различных вариантов вируса», — рассказал соавтор исследования Фикаду Тафессе.