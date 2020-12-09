Ученые выяснили, как COVID-19 влияет на глаза

Британские ученые установили связь между воспалением глаз и коронавирусной инфекцией. Они считают, что боли в глазах следует признать одним из значимых симптомов раннего COVID-19. Это первое специализированное исследование, посвященное глазным проявлениям при COVID-19. Результаты его опубликованы в журнале BMJ Open Ophthalmology.
Исследователи из Университета Англия Раскин (ARU) провели опрос среди пациентов с подтвержденным COVID-19 и составили перечень ранних симптомов заболевания. 83 участника опроса заполняли анкету, в которой оценивали свое состояние до и после начала болезни.
Наиболее часто сообщаемыми симптомами COVID-19 были: усталость — 90 процентов опрошенных, лихорадка — 76 процентов, потеря обоняния и вкуса — 70 процентов, и сухой кашель — 66 процентов.(РИА Новости)