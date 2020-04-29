Ученые выяснили, что мужчины умирают от COVID-19 чаще, чем женщины

Новое исследование китайских ученых показывает, что у мужчин смертность от COVID-19 в 2,4 раза выше, чем у женщин, и само заболевание протекает у них в более тяжелой форме. Результаты опубликованы в журнале Frontiers in Public Health.
Новая коронавирусная инфекция COVID-19 во многом остается для ученых загадкой. В том числе они пока не до конца понимают, почему болезнь для одних представляет смертельную опасность, а у других протекает в бессимптомной форме.
Практически с самого начала пандемии было понятно, что в главную группу риска попадают пожилые и люди с сопутствующими заболеваниями, такими как диабет, сердечно-сосудистые и респираторные болезни. Много писалось и об особенностях COVID-19 у детей, у которых это заболевание, как правило, протекает в более легкой форме.
«В начале января мы заметили, что число мужчин, умирающих от COVID-19, было выше, чем женщин, — приводятся в пресс-релизе издательства слова руководителя исследования, доктора Дзинь-Куи Яна (Jin-Kui Yang). — Обнаружив, что никто не оценивал гендерные различия у пациентов с COVID-19, мы начали исследование».(РИА Новости)