Ученые выяснили, что мужчины умирают от COVID-19 чаще, чем женщины

Новое исследование китайских ученых показывает, что у мужчин смертность от COVID-19 в 2,4 раза выше, чем у женщин, и само заболевание протекает у них в более тяжелой форме. Результаты опубликованы в журнале Frontiers in Public Health.

Новая коронавирусная инфекция COVID-19 во многом остается для ученых загадкой. В том числе они пока не до конца понимают, почему болезнь для одних представляет смертельную опасность, а у других протекает в бессимптомной форме.

Практически с самого начала пандемии было понятно, что в главную группу риска попадают пожилые и люди с сопутствующими заболеваниями, такими как диабет, сердечно-сосудистые и респираторные болезни. Много писалось и об особенностях COVID-19 у детей, у которых это заболевание, как правило, протекает в более легкой форме.

Китайские ученые-медики из Пекинской больницы Тонгрен выполнили первый анализ гендерных различий заболеваемости и смертности от COVID-19. Результаты исследования показали, что мужчины и женщины в равной степени подвержены заражению вирусом, но мужчины значительно чаще страдают от тяжелых последствий заболевания и умирают.

«В начале января мы заметили, что число мужчин, умирающих от COVID-19, было выше, чем женщин, — приводятся в пресс-релизе издательства слова руководителя исследования, доктора Дзинь-Куи Яна (Jin-Kui Yang). — Обнаружив, что никто не оценивал гендерные различия у пациентов с COVID-19, мы начали исследование».(РИА Новости)