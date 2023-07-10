Ученые Гейдельбергского университета (Германия) открыли первую обнаженную звезду средней массы, которая является недостающим звеном эволюции двойных систем из массивных звезд. Результаты исследования опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics.

Астрономы называют обнаженными гигантские звезды, потерявшие большую часть своего слоя и обнажившие плотное ядро. Большая часть таких звезд формируется в двойных звездных системах, где вторая звезда как раз и забирает вещество у первой.

В течение долгого времени существование звезд средней массы не было подтверждено. В частности, были изучены только маломассивные обнаженные звезды (субкарлики), а также массивные обнаженные звезды, известные как звезды Вольфа-Райе.

С помощью телескопа Very Large Telescope в Чили ученые обнаружили, что звезда, которая ранее рассматривалась как единый объект, представляет собой двойную систему, состоящую из звезды промежуточной массы и быстро вращающегося компаньона, который раскрутился за счет «забора» вещества другой звезды.

Сама система располагается в соседней карликовой галактике Малое Магелланово облако (ММО), где звезды содержат меньше тяжелых элементов, чем массивные звезды в Млечном Пути. По прогнозу моделей звездной эволюции звезда с обнаженным ядром может взорваться как сверхновая, а после себя оставит остаток в виде нейтронной звезды. В свою очередь компаньон начнет отдавать вещество, в результате чего вся система в будущем может стать прародителем рентгеновских двойных и слияния двух нейтронных звезд.