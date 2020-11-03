Ученые США: беременность повышает риск смерти от коронавируса

В Центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США пришли к выводу, что беременные женщины чаще других женщин-пациентов умирают от коронавируса. Об этом сообщает The Washigton Post.

Так, смертность в данной категории составила 0,2%, летальность среди небеременных женщин равна 0,1%.

Специалисты считают, что такие показатели могут быть связаны с физиологическими изменениями, которые происходят в организме в этот период. Речь идет об учащении пульса, сдвигах в иммунной системе, снижении емкости легких и ином потреблении кислорода.

Как отмечается, исследователи рассматривали статистику, собранную в период с 22 января по 3 октября. Так, из более чем 19 тыс. зараженных коронавирусом обследованных беременных женщин скончались 33 пациентки.

Согласно последним данным, за весь период пандемии коронавируса в России зарегистрировали 1 655 038 случаев COVID-19. При этом 1 236 033 пациента вылечились, 28 473 скончались.(Газета.Ru)