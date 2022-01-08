Появление штамма «омикрон» означает, что самый острый период пандемии близится к концу.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на южноафриканских ученых.

Так, группа медиков проанализировали записи 466 пациентов, заболевших в нынешнюю волну COVID-19, и 3 976 предыдущих случаев болезни в больнице, где был впервые зафиксирован омикрон-штамм: «Волна инфекции двигалась с беспрецедентной скоростью и вызывала куда более легкие заболевания, чем более ранние штаммы. Если эта модель сохранится и будет повторяться во всем мире, мы, вероятно, увидим полное разделение показателей заболеваемости и смертности», — заявили авторы работы.