Ученые обнаружили, что Сovid-19 может вызывать повреждения мозга

Ученые, наблюдающие за больными коронавирусом нового типа в больнице Сальгренска в шведском Гётеборге, обнаружили, что у некоторых проявляются повреждения мозга. Об этом сообщает издание HBL.

Анализы крови 47 пациентов с Сovid-19 были исследованы на предмет наличия двух биомаркеров повреждений мозга, говорится в статье. Также их сравнили с анализами контрольной группы здоровых людей. Исследование показало, что повреждения присутствуют, но в какой именно части мозга, пока неясно.

«Чтобы это выяснить, требуется более длительное наблюдение, в том числе при помощи магнитно-резонансной томографии», — отметил главный врач клиники инфекционных заболеваний Сальгренска профессор Магнус Йисслен.

Следы соответствующих биомаркеров наблюдались не только у тяжелых пациентов, но и у некоторых пациентов с течением болезни средней тяжести, то есть тех, кто лечится в стационаре, но без использования аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Врачи пока не могут сказать, что именно вызывает повреждения — сам вирус или слишком интенсивная иммунная реакция на него.

Исследование шведов «Нейрохимическое доказательство астроцитарных и нейрональных повреждений, обычно встречающихся у больных Сovid-19» опубликовано в журнале Neurology, пишет Eadaily.

| 2020-06-22T04:24:05+04:00 22 июня 2020, 04:24|12345 (Пока оценок нет)
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