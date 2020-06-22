Ученые обнаружили, что Сovid-19 может вызывать повреждения мозга

Ученые, наблюдающие за больными коронавирусом нового типа в больнице Сальгренска в шведском Гётеборге, обнаружили, что у некоторых проявляются повреждения мозга. Об этом сообщает издание HBL.

Анализы крови 47 пациентов с Сovid-19 были исследованы на предмет наличия двух биомаркеров повреждений мозга, говорится в статье. Также их сравнили с анализами контрольной группы здоровых людей. Исследование показало, что повреждения присутствуют, но в какой именно части мозга, пока неясно.