Ученые обнаружили, что Сovid-19 может вызывать повреждения мозга

Ученые, наблюдающие за больными коронавирусом нового типа в больнице Сальгренска в шведском Гётеборге, обнаружили, что у некоторых проявляются повреждения мозга. Об этом сообщает издание HBL.
Анализы крови 47 пациентов с Сovid-19 были исследованы на предмет наличия двух биомаркеров повреждений мозга, говорится в статье. Также их сравнили с анализами контрольной группы здоровых людей. Исследование показало, что повреждения присутствуют, но в какой именно части мозга, пока неясно.
«Чтобы это выяснить, требуется более длительное наблюдение, в том числе при помощи магнитно-резонансной томографии», — отметил главный врач клиники инфекционных заболеваний Сальгренска профессор Магнус Йисслен.
Следы соответствующих биомаркеров наблюдались не только у тяжелых пациентов, но и у некоторых пациентов с течением болезни средней тяжести, то есть тех, кто лечится в стационаре, но без использования аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Врачи пока не могут сказать, что именно вызывает повреждения — сам вирус или слишком интенсивная иммунная реакция на него.
Исследование шведов «Нейрохимическое доказательство астроцитарных и нейрональных повреждений, обычно встречающихся у больных Сovid-19» опубликовано в журнале Neurology, пишет Eadaily.