Ученые назвали новые симптомы коронавируса

Еще несколько симптомов могут указывать на то, что человек заразился коронавирусом COVID-19. Об этом говорится в материалах, переданных британскими учеными в Научную консультативную группу по чрезвычайным ситуациям (SAGE), которая, в свою очередь, представила результаты правительству.

По словам ученых, речь идет о болях в мышцах, утомляемости и волдырях на ногах. Они отметили, что симптомы могут проявляться по-разному в зависимости от возраста инфицированных и особенностей организма.

Несмотря на то что эти симптомы служат очевидными индикаторами коронавирусного заболевания, они не будут добавлены к определению болезни, которое дает Национальная служба здравоохранения Великобритании, пишет Daily Mail.

Пока, как отмечает издание, три официально признанных симптома COVID-19 — это температура, постоянный кашель и потеря обоняния и вкуса.