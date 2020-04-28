Ученые назвали неожиданный эффект пандемии коронавируса

Ученые из британского Университета Центрального Ланкашира выяснили, что пандемия COVID-2019 может ослабить сезонные эпидемии гриппа. Результаты их исследований опубликовало издание The Conversation, сообщает Газета.Ру.

Как отмечают специалисты, распространение коронавируса привело к тому, что люди стали чаще мыть руки после походов в общественный туалет. Так, 83% жителей Британии делают это более регулярно.

Кроме того, возникновение вспышек гриппа предотвращает карантин в учебных заведениях, а особенно в школах. Дети из-за слабого иммунитета и частых социальных контактов наиболее подвержены заболеванию.

Положительное влияние на эпидемиологическую обстановку с гриппом оказывает и соблюдение социальной дистанции.