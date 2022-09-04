Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что перед принятием решения о поездке Владимира Путина на саммит G20 будут приниматься во внимание различные факторы, включая безопасность. Об этом представитель Кремля сказал в программе «Москва. Кремль. Путин»

«Для того, чтобы принять решение о формате нашего участия, при том что приглашение на высшем уровне имеется, за что мы признательны стране-организатору предстоящего саммита (Индонезии), будут приниматься во внимание все факторы, в том числе факторы безопасности, конечно», — ответил Песков на вопрос об опасности в текущей ситуации очное присутствие российского лидера на встрече Группы двадцати.