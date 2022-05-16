Азербайджанский музыкант Шебнем Гусейн, проживающая в Норвегии, успешно выступила в полуфинале проходящего в казахстанском городе Алматы шоу «Central Asia’s Got Talent» (“Центральная Азия ищет таланты”).

Участие нашей представительницы на этом этапе поддержали Государственный комитет по работе с диаспорой, Норвежско- азербайджанская молодежная организация (NAYO), Дом Азербайджана в Осло, Норвежский союз музыкантов, диаспорская организация “Xaрыбюльбюль” в Польше и другие.

Успешно пройдя кастинг-тур на “Xазар” TV в Баку, Шебнем исполнила во II туре конкурса, состоявшемся в казахстанском городе Туркестан, песню азербайджанского композитора Тофика Кулиева «Сене де галмаз». Наряду с вокалом, с интересом и аплодисментами были встречены ее мугамные гезишме на кеманче.

Сейчас участие нашей соотечественницы в большом финале конкурса зависит от голосования зрителей. Большой финал, как ожидается, состоится в июне 2022 года.

Шебнем Гусейн является председателем NAYO по Хамарскому региону, членом Норвежского союза музыкантов, солисткой Дрезденского симфонического оркестра.

Отметим, что Азербайджан присоединился к этому шоу талантов с участием граждан Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана с 2021 года. Право печати и информации по Азербайджану на конкурсе принадлежит “Xазар” TV.