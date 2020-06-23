Убыточное шелководство: без субсидий эта отрасль долго не продержится

Шелководство в Азербайджане относят к одной из приоритетных сфер сельского хозяйства, потому оно поддерживается государством.

Сейчас в 40 районах страны осуществляется процесс поставки и первичной переработки коконов шелкопряда. В этом году планируется увеличить объемы данного производства.

В соответствии с Меморандумом, подписанным между ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация» и Ассоциацией Uzbekipeksanoat, в ООО Azəripək осуществляется взаимное сотрудничество в области усовершенствования процесса переработки и производства шелка. Целью является увеличение объемов производства сырого шелка, а также производство различных шелковых изделий, отвечающих потребностям рынка. Об этом Trend заявил директор департамента производства и операций «Азербайджанской промышленной корпорации» Ильхам Байрамов.

Что касается экспорта, то, по его словам, в этом году Азербайджан экспортировал 9 тонн сырого шелка в Турцию. Также налажены связи с соответствующими компаниями Китая, Кореи, Италии и Японии, отправлены соответствующие образцы продукции, и в настоящее время продолжаются переговоры по экспорту азербайджанской продукции.

Те, кто говорят о том, что шелководство в Азербайджане развивается, ничего не знают об этой сфере. Об этом # заявил эксперт в области сельского хозяйства Вахид Магеррамов. В нашей стране, по его словам, производство коконов шелкопряда убыточно. За 1 килограмм коконов государство платит производителям 5 манатов. Это практически экспортная цена. Если государство не будет выдавать субсидии или уменьшит их сумму, производство может прекратиться.

Напомним, что те, кто покупают коконы для переработки, платят 4 маната за килограмм.

«Это неконкурентоспособное производство. Например, Казахстан продает килограмм коконов за 3 доллара, тогда как у нас он обходится в два раза дороже. Они тоже могут производить все то, что производим мы из шелка, не менее качественно, но гораздо дешевле.

Чем больше производят коконов в нашей стране — тем больше денег расходуется на это из госбюджета. А ведь финансовые поступления от экспорта нефти значительно сократились. Что будут делать те, кто задействованы в этой отрасли, когда у государства не будет возможности выплачивать большие субсидии?»,– задается вопросом эксперт.

По его словам, тогда значительно уменьшится и производство коконов, и производство хлопка — еще одной дотационной отрасли.

Комментируя вопрос экспорта шелка, Магеррамов отметил, что непонятно, как Азербайджан может заинтересовать в отечественном шелке Китай и другие страны Азии, когда в них самих производят большое количество данного продукта и он обходится дешево.

«Мы привозим даже саженцы тутовых деревьев из того же Китая. У нас абсолютно не налажено производство, и оно обходится слишком дорого. Люди, задействованные в производстве коконов, работают всего 1,5 месяца в году, так что сказать, что это дело обеспечивает их стабильной работой нельзя»,– говорит он.

Эксперт подчеркнул, что не лучше обстоят дела и с хлопком. За последние 2 месяца экспорт хлопка сократился на 24%. В прошлом году его произвели больше, чем в позапрошлом, а как итог – меньше экспорта, меньше прибыли, так как и продавали его дешевле.

«Рынок точно определяет нужное количество, качество и стоимость продукта. Азербайджан до сих пор не определился, на что делать ставку в сельском хозяйстве, чем заниматься, чтобы конкурировать с другими странами. А сейчас если с хлопком не получается, решают выращивать помидоры, с помидорами не выходит – берутся за шелководство. Такой подход недопустим»,– говорит Магеррамов.

Он отметил, что часто можно услышать сравнения с СССР, мол, тогда в нашей стране производили больше хлопка, больше коконов шелкопряда. Но они забывают, что с тех пор прошел уже не один десяток лет.

Фермеры, как подчеркивает эксперт, должны сами решить, что им выгодно производить, а не ждать, что кто-то это сделает за них. Магеррамов уверен, что если мы хотим что-то изменить к лучшему в области шелководства, не нужно, чтобы государство вмешивалось в данную сферу.

«У государства должна быть стратегия, касающаяся производства наиболее важных продуктов питания. А техническими культурами должны заниматься сами фермеры, решать, как их выращивать, где брать саженцы, куда экспортировать продукт. Задача государства,– считает эксперт,– помочь тем, кто заинтересован в этой сфере, получить доступ к дешевым кредитам, обеспечить их при необходимости поливной водой».