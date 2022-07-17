Тэцуя Ямагами, убийца бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, перед нападением написал письмо одному из критиков религиозной организации «Церковь объединения», в котором он раскрыл свои планы, сообщает газета Yomiuri.

Ямагами на допросах заявлял, что причина, по которой он убил Абэ, состоит в поддержке политика этой религиозной организации, из-за которой, как утверждает убийца, его мать разорила семью, отдав «Церкви объединения» 100 млн йен.

В письмо, напечатанном на принтере, Ямагами положил договор между своей матерью и «Церковью объединения», а также несколько строк текста, в которых он намекал на свои планы.

Письмо было отправлено одному из активных критиков религиозной организации — мужчина ведет блог. По его словам, в письме также было обнаружено, что первой целью Ямагами должен был стать лидер «Церкви объединения» — однако от этого плана пришлось отказаться, так как к нему было не подобраться.

Вместо этого, Ямагами решил убить Абэ, который, по мнению отставного моряка, имел отношение к этой религиозной организации — об этом Ямагами прочитал в интернете. В самой «Церкви объединения» отрицают какую-либо связь с бывшим премьер-министром.