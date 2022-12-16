Ситуация в Лачинском коридоре остается напряженной уже почти четвертые сутки. Азербайджанские экоактивисты и гражданское общество требуют переговоров с руководством миротворческой миссии. Последние в свою очередь игнорируют это требование.

Днем раньше помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев по сути озвучил требование азербайджанской стороны:

— Лачинский коридор не может быть использован в военных целях, для перевозки мин и награбленных природных ресурсов.

— Рубену Варданяну- криминальному бизнесмену, не будет позволено грабить природные ресурсы Азербайджана и наносить серьезный ущерб окружающей среде.

— Незаконная эксплуатация природных ресурсов на указанных территориях Азербайджана должна быть прекращена, эксплуатация всех природных ресурсов должна осуществляться на основе законодательства Азербайджана.

Теперь мяч на стороне миротворцев. Сразу отметим, что проведение подобных акций нехарактерно для Азербайджана, поскольку руководство страны на уровне МИД, МО и других структур само ведет переговоры и добивается успеха. Однако шоу, которое устроил Волков во время визита на рудники представителей министерства экологии Азербайджана, не оставило других шансов.

«Последней каплей в чаше терпения Азербайджана стало то, что руководство РМК не смогло сдержать своего обещания и сорвало процесс мониторинга на золотых приисках со стороны азербайджанских экологов. Фактически Волков проявил себя как заинтересованная сторона, вместо того, чтобы убрать всех этих пикетчиков», — сказал # политолог Ризван Гусейнов.

По его словам, Волков фактически оказался проводником не только бизнес интересов, но и политических амбиций Рубена Варданяна.

«То есть стал частью этой серой схемы «великого комбинатора». Гражданское общество Азербайджана не приемлет никакого вмешательства в суверенные дела нашего государства», — добавил он.

Аналитик также отметил, что помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев конкретно озвучил требования и недовольство Баку по ряду вопросов, касаемых не только месторождений.

«Во-первых, из его выступления мы понимаем, что Азербайджан требует поставить таможню на въезде в Лачинский коридор и установить проверку у города Шуша. Рубен Варданян должен покинуть Карабах, а сам Волков должен быть ротирован. Во-вторых, все коммунальные службы Азербайджана должны получить доступ к региону и проводить свою работу. Коммунальное обеспечение Карабаха не должно поддерживаться из Армении», — подчеркнул он.

Отдельный вопрос – это гуманитарный, который сейчас поднимается армянской стороной на разных уровнях. Данный инцидент они преподносят как блокаду гражданского населения Карабаха, однако, как стало известно позже, почему-то грузовые машины миротворческого контингента спокойно передвигаются по Лачинскому коридору, а гражданские автомобили нет. Тут выясняется, что в гуманитарной блокаде армян держат не экоактивисты, а именно сами миротворцы. Собственно, они и закрыли дорогу, будто активисты просились пройти в Ханкенди, а те не пустили.

У всей этой истории один конец – КПП на въезде Лачинского коридора, где также будут стоять и представители соответствующих структур Азербайджана. После этого большинство вопросов отпадут по умолчанию. Ни Варданян не сможет заниматься своей «серой» деятельностью в Карабахе, ни иранцы и французы не будут проезжать туда, ни оружие провозить, ни полезные ископаемые без ведома Азербайджана не будут добывать. Таким образом, Азербайджан берет быка за рога.