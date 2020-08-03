У Трампа появился шанс? – ответ скоро узнаем

На первый взгляд создается такое впечатление, что он стал президентом только для того, чтобы отменить распоряжения и указы предыдущих президентов, особенно, первого чернокожего президента страны Барака Обамы.

Признаться, каждый раз, по мере возможности, анализируя отдельные моменты политики нынешнего президента США Дональда Трампа, мы в первую очередь удивлялись именно этому.

Но в очередной раз заметим, что в некоторых вопросах он на самом деле рассуждает правильно – да, порою он, по крайней мере, с точки зрения формально – метафизической логики, кажется довольно правым.

Например, когда он говорит, что для могущественных США потенциальной, даже уже реальной угрозой является не Россия с ее многочисленными ядерными боеголовками, а динамично развивающийся Китай, который по объему своей экономики чуть ли не превосходит Соединенные Штаты, он с точки зрения опять же формальной логики является правым, хотя более реалистичная диалектическая логика утверждает, что для всего мира представляют опасность не богатые и развивающие страны, а те бедные государства, которые вооружены, как говорится, до зубов.

Да, в течение приблизительно полувека американцы второй раз открывают Китай.

Первый раз это случилось в конце семидесятых годов прошлого века благодаря тогдашнему государственному секретарю и великому дипломату Г. Киссинджеру. Вторым открывателем Китая считает себя господин Трамп.

Но в этих процессах – в двух внешнеполитических актах скрыты совсем противоположные моменты. В первом случае американцы в качестве Китая заметили первую серьезную трещину в «железно-бетонном монолитном» коммунистическом лагере, хотя в те времена в коммунистическом лагере было, как минимум, четыре идейных полюса – СССР, Югославия, Китай и Албания.

Когда великий реформатор День Сяопин заявил, что не имеет значения какого цвета кошка, лишь бы она ловила мышей, произошел сильный идеологический раскол в коммунистическом мире, т.к. такая огромная страна, как Китай, де-факто отказалась от марксистско – ленинской экономической теории.

То же самое можно сказать касательно высказываний Д.Трампа про союзников по НАТО, которые отказываются выплатить в качестве взноса даже 2% своих ВВП. Понятно, что теперь не пятидесятые годы прошлого века, на месте руин второй мировой войны возникли великие державы, которые не прочь выступать в качестве отдельной геополитической единицы, т.к. объединенная Европа, т.е. ЕС вполне способно на это.

Иногда даже создается такое впечатление, что Европа не разделяет те угрозы и геополитические вызовы, которые определяют США.

В этом отношении прав Трамп, когда заявляет, что США вынуждены «охранять» европейские страны, которые успешно сотрудничают с Россией, которые ежегодно выплачивают Москве миллиарды долларов за газ и другие энергоресурсы, не говоря уж о том, что лидер Германии — «мотора — двигателя» Европы, госпожа А.Меркель называет В.Путина своим самым близким другом! На самом деле, смехотворная ситуация, не так ли?

Что касается внутренней политики Д.Трампа, этот человек в первую очередь ориентируется на среднестатистического американского мешанина, забывая о том, что секрет американского чуда заключается в том, что в стране действует здоровая среда соперничества – вдобавок, не только в социально-экономической сфере. Самые креативные люди планеты, как правило, устремляются в Штаты, стараясь реализовать себя и свои планы именно в этой стране. США до сих пор развивались не благодаря политическому и экономическому протекционизму, наоборот, из-за открытости страны, из-за ее либеральных ценностей, которые охватывают почти все сферы страны.

Когда, т.е. в первой половине прошлого века к власти в Германии пришел Адольф Гитлер, интеллектуалы и креативные люди Европы направились в Штаты, и в короткие сроки эта страна стала самой могучей военной, ядерной державой мира.

Этот процесс продолжается и по сей день. Вторая миграционная волна в Штаты случилась, как известно, после крушения Советского Союза – интеллектуалы и креативные люди бывшего социалистического лагеря вновь выбрали Штаты.

США всегда были страной мигрантов. Трамп старается, точнее обещает создать «тепличные условия» для американцев, которые уже забыли свое эмигрантское прошлое. Но еще раз заметим, что он глубоко заблуждается – не протекционистская политика, а как говорится, либеральные порядки стали «мотором» американского прогресса.

А каковы шансы переизбрания Д.Трампа? Заметим, что он лично ведет себя так, будто для него такой проблемы вообще не существует. Что касается его «негативов» — неграмотная и безответственная борьба с коронавирусом, плюс, не очень успешная политика на фоне акций протеста в стране после убийства чернокожего Дж.Флойда – понятно, что все это скажется на количестве голосов, которые будут отданы Д.Трампу.

Вдобавок, надо заметить, что его политические противники – демократы ведут довольно сильную, грамотную избирательную политику и кампанию. Социологические опросы показывали весьма преимущественное положение демократов, хотя в последнее время их социологические показатели заметно снизились.

Кроме этого, у Д.Трампа появился «шанс» – речь идет об отмене выборов из-за пандемии. Хотя американские политологи и, особенно, юристы отмечают, что это пустая затея, т.к. требует изменения федеральных законов, а для этого необходимо согласие обоих палат Конгресса.

Одним словом, температура американской политической атмосферы вовсе не уступает температуре жаркого лета планеты.

Кто же будет править страной в следующие четыре года? Если американские либералы, т.е. оппозиционная Демократическая партия придет к власти, как изменится политика США? Неужели они вновь начнут поддерживать армян, признавая армянский лживый псевдогеноцид или увеличив финансовую помощь карабахским террористам и сепаратистам? Или они, наконец, поймут, что США для всего мира довольно много значат?..

Возможно, уже скоро – осенью мы узнаем ответы на эти вопросы, если, конечно, пандемия не помешает…