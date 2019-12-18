У стадиона «Камп Ноу» в Барселоне протестуют сторонники независимости

Несколько тысяч человек принимают участие в акции протеста около стадиона «Камп Ноу» в Барселоне, где скоро должен начаться матч между мадридским «Реалом» и «Барселоной».

Ранее радикальное движение «Демократическое цунами», отстаивающее независимость Каталонии, объявило о проведении массовых акций протеста.

«Мы пришли сюда, чтобы потребовать политический диалог в связи с ситуацией в Каталонии», — заявил РИА Новости Альберт Родригес, один из участников акции.

У многих собравшихся в руках лозунги на английском «Испания, сядь и поговори». Сепаратисты решили использовать матч между двумя самыми известными испанскими командами, который транслируется во многих странах мира, чтобы обратить внимание на «каталонскую проблему».

К охране порядка привлечены более трех тысяч сотрудников различных правоохранительных органов.

Матч между «Реалом» и «Барселоной» должен был состояться еще 26 октября, но был отложен из-за массовых беспорядков, проходивших в каталонской столице.

Игра начнется в 20.00 по местному времени (23.00 по бакинскому времени).