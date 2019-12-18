У стадиона «Камп Ноу» в Барселоне протестуют сторонники независимости

Несколько тысяч человек принимают участие в акции протеста около стадиона «Камп Ноу» в Барселоне, где скоро должен начаться матч между мадридским «Реалом» и «Барселоной».
Ранее радикальное движение «Демократическое цунами», отстаивающее независимость Каталонии, объявило о проведении массовых акций протеста.
«Мы пришли сюда, чтобы потребовать политический диалог в связи с ситуацией в Каталонии», — заявил РИА Новости Альберт Родригес, один из участников акции.
У многих собравшихся в руках лозунги на английском «Испания, сядь и поговори». Сепаратисты решили использовать матч между двумя самыми известными испанскими командами, который транслируется во многих странах мира, чтобы обратить внимание на «каталонскую проблему».
К охране порядка привлечены более трех тысяч сотрудников различных правоохранительных органов.
Матч между «Реалом» и «Барселоной» должен был состояться еще 26 октября, но был отложен из-за массовых беспорядков, проходивших в каталонской столице.
Игра начнется в 20.00 по местному времени (23.00 по бакинскому времени).