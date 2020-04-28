У сепаратистов на территории бывшего СССР «провал во времени»

Старое называние города Цхинвали — «Сталинир», будет альтернативно использоваться в качестве обозначения столицы сепаратистской Южной Осетии во время мероприятий, связанных со Второй мировой войной. Соответствующий указ был 27 апреля подписан т.н. югоосетинским президентом Анатолием Бибиловым, сообщает Голос Америки.

Цхинвали был переименован в Сталинир в 1934 году в честь Иосифа Сталина. Городу вернули историческое название — Цхинвали, в 1961 году.

Примечательно, что схожие решения были приняты сепаратистскими лидерами в Украине. Так, согласно указам местных де факто властей, в дни, связанные с памятью о Второй мировой войне, в отношении Донецка будет использоваться его прежнее название — «город Сталино», а в отношении Луганска — «город Ворошиловград».

В Тбилиси назвали решение сепаратистов о возрождении старого названия Цхинвали «абсурдным».

«Это решение, конечно же, ничего не изменит на мировой карте, хотя оно трагично из-за людей, которые в течение лет живут на расширенной территории военной базы, изолированной колючей проволокой, и при этом являются жертвами абсурдных экспериментов, принуждающих их застрять во времени, в периоде Советского Союза», — заявила государственный министр Грузии по примирению Кетеван Цихелашвили.

Цихелашвили отметила, что не стала бы делать комментарии в данной связи, если бы не вовлечение в эти экспертименты детей, которых «заставляют петь песни во славу СССР на фоне портретов Ленина и Сталина с пионерскими галстуками», отрывая их от реальности и лишая их чувства будущего.

«Естественно, нам не безразлична судьба этих людей… Мы продолжим проводить мирную политику, ориентированную на перспективу и будущее», — сказала министр.