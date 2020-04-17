У россиян могут появиться иммунные паспорта

У россиян может появиться еще один паспорт — иммунный. О его необходимости на фоне пандемии коронавируса заговорили представители туристической отрасли.

Эксперты отмечают, что даже после открытия границ страны вряд ли разрешат въезд всем без исключения. Для этого могут затребовать свидетельство о том, что в крови человека есть антитела к COVID-19.

Свидетельство будет своеобразным пропуском, его смогут получить те, кто уже переболел, имеет природный иммунитет или вакцинирован.

Первый шаг в этом направлении уже сделал Китай. С 12 апреля желающие остановиться в отелях Пекина должны предоставлять справку об отсутствии коронавируса. (Известия)

| 2020-04-17T22:22:17+00:00 17 апреля 2020, 22:29|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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