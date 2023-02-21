Президент России Владимир Путин продолжает отрицать проблемы армии в Украине, где, по западным данным, потери достигают 60 тысяч человек убитыми и почти 200 тысяч с учетом раненых и пропавших без вести.

«Все идет по плану», — повторил Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, первому с апреля 2021 года.

Запад ставит целью «нанести стратегическое поражение России, покончить с нами раз и навсегда», сказал президент, обращаясь к собравшимся в Гостином дворе.

По словам Путина, Запад развернул против России «не только военный, но и экономический фронт, но «нигде ничего не добился». Российский ВВП просел по итогам прошлого года лишь на 2,1%, тогда как отдельные эксперты сулили обвал на 20% и больше, сказал президент.

Российская экономика, оказавшаяся под рекордным числом западных санкций и отрезанная от современных технологий, по мнению Путина, выходит «на новый цикл роста».

«У нас есть все возможности для прорыва по многим направлениям», — сказал президент.

Экономический спад в прошлом году, по словам Путина, был зафиксирован только во II квартале, а в III и IV кварталах «отмечался рост, подъем».

Уровень безработицы при этом опустился до исторического минимума 3,7%, а доля рубля в международных расчетах достигла трети.

«Изменения в структуре экономики — жизненная необходимость. Мы знаем, что необходимо для суверенного уверенного развития России», — добавил Путин. (moscowtimes.ru)