Глава миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер подтвердила в пятницу, что Россия не предоставляет доступа к военнопленным. При этом организация имеет доказательства жестокого обращения с бойцами ВСУ, что приравнивается к военным преступлениям.

Об этом она рассказала во время брифинга в Женеве в пятницу, цитирует Reuters.

Наблюдатели ООН имели беспрепятственный доступ к местам содержания российских военнопленных, а вот с доступом к украинским военнопленным были проблемы.

«Российская Федерация не предоставила доступа к военнопленным, которые удерживаются на ее территории или на территориях под оккупацией. Это тем более тревожно, что военнопленные подвергались пыткам и жестокому обращению со стороны РФ», — сказала Богнер.

По ее словам, украинские военные проходят так называемую процедуру «приветствия», когда их заставляют идти или бегать между рядами российских охранников, которые по очереди их бьют, бойцов ВСУ также бьют, когда те заходят в помещения.

Команда также получила информацию о случаях инфекционных заболеваний, в частности гепатит А или туберкулез, в исправительной колонии в Еленовке, где содержат украинских бойцов.

Богнер призвала Россию освободить по гуманитарным соображениям четырех беременных женщин-военных ВСУ, находящихся в российском плену на оккупированных территориях.