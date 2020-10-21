У офиса правящей партии Грузии произошла стрельба

Стрельба произошла в Грузии у офиса правящей партии «Грузинская мечта» в Дманиси (регион Квемо-Картли, граничащий с Арменией и Азербайджаном), есть раненые.

Как передает РИА Новости, об этом заявил исполнительный секретарь партии Ираклий Кобахидзе.

Детали инцидента неизвестны, МВД пока не комментировало информацию. Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября.

«В Дманиси у офиса нашей партии произошла тяжелая провокация, к которым мы привыкли… насколько я знаю, произошел выстрел, и есть раненые… В такой момент необходимо строжайшее реагирование со стороны правоохранителей», — сказал Кобахидзе в эфире телекомпании «Рустави 2».