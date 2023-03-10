Лионель Месси не вернется в «Барселону» из «ПСЖ» в ближайшее время.

Об этом сообщил журналист Гильем Балаге.

«Президент «Барселоны» Жоан Лапорта недавно встретился с отцом Месси, но только для того, чтобы обсудить, как выразить уважение Лионелю в будущем.

Прямо сейчас у Месси нет никакого предложения от «Барселоны». Никто не ожидает возвращения.

Ла Лига в любом случае будет против финансирования потенциального трансфера Месси с помощью продажи еще одной части клуба. Приоритет Лиги – сокращение 200-милионного долга «Барселоны», – сказал Балаге. (sports.ru)