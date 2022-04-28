Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил, что у него нет иллюзий по поводу перспектив реформирования Совета безопасности в ближайшее время. Об этом сообщает РИА «Новости».

«У меня нет власти реформировать Совет безопасности. И у меня нет иллюзий по поводу возможности сделать это немедленно», — рассказал Гутерриш.

Таким образом он ответил на вопрос о том, как реформировать ООН, чтобы она эффективнее справлялась с урегулированием конфликтов.

Генсек организации подчеркнул, что планирует делать все возможное, что есть в его силах, чтобы сделать ООН максимально эффективной в ситуациях, подобных этой.