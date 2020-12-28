У Лукашенко отняли чемпионат мира по хоккею

Международная хоккейная федерация (ИИХФ) уже приняла решение о переносе чемпионата мира по хоккею — 2021 из Минска, сообщает Газета.Ру.

Это связано с возможной причастностью президента Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова к убийству активиста Романа Бондаренко.

Разговоры о возможном лишении белорусской столицы своей части соревнований начались сразу после выборов президента страны, уверенную победу на которых, по официальным данным, одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.

По всей Беларуси начались акции протеста против итогов выборов, которые вышедшие на улицы люди сочли сфальсифицированными. На это власти ответили жесткими действиями силовых структур.

Многие белорусские спортсмены также выступили против Лукашенко.

В центре Минска был убит активист Роман Бондаренко, на которого напали люди, в числе которых были, как подозревают, бывший кикбоксер и боец смешанного стиля Дмитрий Шакуто, а также глава Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков. И Шакуто, и Басков неоднократно публично выражали поддержку Лукашенко.