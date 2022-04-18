Издание NK News обратило внимание на обновление «ближнего круга» лидера Северной Кореи Ким Чен Ына — рядом с ним заметили неизвестную женщину 30-40 лет, которая по предварительным данным является помощницей руководителя страны.

Ее стали замечать на фото- и видеокадрах с различных официальных мероприятий, организованных в последнее время. Издание сообщает, что женщина с собой всегда носит большую черную сумку, которая, вероятно, предназначена для важных вещей главы КНДР, таких как лекарства или устройства для связи. На некоторых фотографиях она передавала документы Ким Чен Ын или стояла около его сестры Ким Ё Чжон.

NK News предполагает, что таинственной женщиной может быть сводная сестра главы КНДР Ким Соль Сон, о которой почти ничего не известно. Некоторые северокорейские чиновники, сбежавшие из страны, рассказывали, что ей 48-49 лет, и она, будучи дочерью Ким Чен Ира от второго брака, занимала ряд ключевых партийных постов, а сейчас работает в отделе по планированию и организации мероприятий главы страны.