Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что правительство США провело переговоры с Илоном Маском об использовании спутникового интернета Starlink в Украине, пишет Reuters.
На вопрос журналистов, просили ли Соединенные Штаты Илона Маска не ограничивать использование возможностей Starlink украинскими военными, Блинкен сказал: «Ну, я не могу поделиться никакими разговорами, которые у нас были, кроме как сказать, что у нас были разговоры».
Накануне президент SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что компания ограничила украинским военным доступ к спутниковой связи Starlink для управления беспилотниками.
Она пояснила, что компания не хочет, чтобы украинские военные использовали технологии SpaceX для наступательных ударов. В контракте якобы прописаны лишь гуманитарные цели использования оборудования.
Сам Илон Маск объяснил введение ограничений боязню, что конфликт может перерости в Третью мировую войну. (unian.net)