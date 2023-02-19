Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что правительство США провело переговоры с Илоном Маском об использовании спутникового интернета Starlink в Украине, пишет Reuters.

На вопрос журналистов, просили ли Соединенные Штаты Илона Маска не ограничивать использование возможностей Starlink украинскими военными, Блинкен сказал: «Ну, я не могу поделиться никакими разговорами, которые у нас были, кроме как сказать, что у нас были разговоры».

Накануне президент SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что компания ограничила украинским военным доступ к спутниковой связи Starlink для управления беспилотниками.

Она пояснила, что компания не хочет, чтобы украинские военные использовали технологии SpaceX для наступательных ударов. В контракте якобы прописаны лишь гуманитарные цели использования оборудования.

Сам Илон Маск объяснил введение ограничений боязню, что конфликт может перерости в Третью мировую войну. (unian.net)